– Vi har satset på gulrot fremfor pisk, sier Helge Leiro Baastad, konsernsjef i Gjensidige.

Hvor mye skal man egentlig være på kontoret, og hvor mye kan man jobbe hjemmefra etter coronapandemien? Spørsmålet diskuteres på svært mange arbeidsplasser. Svarene spriker, det samme gjør begrunnelsene.

– Noen har definert antall dager man skal være hjemme, andre sier at alle skal tilbake til kontoret, og jeg har truffet ledere som sier at de ansatte ikke får lov til å ha hjemmekontor på mandager og fredager, sier Baastad.

– For vår del har vi bestemt oss for å ikke ha regler om hvor mange dager eller hvilke dager man skal være på kontoret, sier Baastad.

– Vi ser at til tross for at våre ansatte har vært hjemme gjennom hele pandemien har vi hatt den høyeste kundetilfredsheten gjennom tidene, engasjerte medarbeidere, og vi har levert gode resultater. Det er et bevis på at vi kan stole på de ansatte også på hjemmekontor, sier Baastad.

HJEMME HOS DEG: Gjensidige ønsker de ansatte velkommen med kaffe i hjemmekoselig omgivelser. Fra venstre: Konsernsjef Helge Leiro Baastad, HR-direktør Marit Agner Matheson og Mette Bugge Bergsund, fagansvarlig for HR, analyse og bedriftskultur. Foto: Silje Sundt Kvadsheim

Møter mennesker

Likevel forsøker Gjensidige altså å lokke de ansatte ut av joggebuksen og tilbake til kontoret. Det gjøres gjennom 14 dager med ulike aktiviteter og arrangementer, som blant annet en tryllekunstner i lunsjen.

– Vi må «bjuda på», og vise at det er viktig attraktivt å komme inn, sier Marit Agner Matheson, HR-direktør.

– Vi tror det er viktig at vi er sammen for å utvikle nye ting, for å bygge kompetanse, og for å lære av hverandre. Og vi ser at det er veldig mye kraft i det uformelle. På sikt vil kursen lide hvis vi ikke opprettholder kontoret som et kulturelt anker.

– Vi ønsker å gjøre kontoret attraktivt, og det er det vi vil vise med arrangementene i to gjenåpningsuker. Vi vil vise at det er her du møter mennesker, og får diskutert viktige og spennende ting for å utvikle deg seg og selskapet.

Prinsipper

– Betyr det at de ansatte selv får velge hvor mye de skal være på kontoret?

– Vi har innført noen prinsipper, som blant annet går ut på at kontoret i utgangspunktet er hovedregel, men at vi skal ta hensyn til individuelle behov og ønsker om fleksibilitet, sier Baastad.