«Hybridkontoret» sprer seg i næringslivet etter gjenåpningen

Både DNB, Schibsted, Telenor og Equinor er blant flere virksomheter som har innført såkalt hybride arbeidsplasser, skriver NRK.

En undersøkelse som Telenor har gjort blant sine ansatte, viser at medarbeiderne ønsker å jobbe to dager hjemme eller fra andre steder. Også i nasjonale undersøkelser, blant annet en fra Oslo Met , har folk uttrykt at de ville fortsette å jobbe hjemmefra etter pandemien.

Telenor kaller den nye arbeidsordningen for SmidigDag.

– Vi bygger på de beste erfaringene fra hjemmekontortilværelsen under pandemien, og har lagt til rette for høy grad av fleksibilitet, sier forteller HR-direktør Anne Flagstad i Telenor til rikskringkasteren.

Statens arbeidsmiljøinstitutt sier følger spent med på utviklingen, og understreker at hjemmekontor ikke er udelt positivt.

– Faren er at jobb og fritid sklir for mye sammen. Det er lett å sette seg ned ved PC-en og fortsette å jobbe om kvelden. Dette kan få alvorlige konsekvenser på sikt med utbrente medarbeidere. Den fleksibiliteten som mange setter pris på når det gjelder hjemmekontor, kan slå tilbake og bli en stor utfordring, sier direktør Pål Molander i Statens arbeidsmiljøinstitutt til NRK.