66 mister jobben offshore

Forpleiningsselskapet Sodexo sier opp 66 medarbeidere i Nordsjøen, skriver fagforeningen Industri Energi på sine hjemmesider.

Industri Energi-klubbleder i bedriften Leif Harall Salomonsen beskriver situasjonen som «fortvilet», og påpeker at kuttene særlig rammer unge kvinner med kort ansiennitet.

Overfor fagforeningen peker Salomonsen på en rekke ulike faktorer som bidrar til nedbemanningen: opphevede smitteverntiltak, nedstenging av Gyda-plattformen og at igger opererer på stadig kortere kontrakter.

– Vi ser at små operatørselskaper kun borer en letebrønn eller to på norsk sokkel før riggen legges i opplag. Det er krevende for oss som leverer forpleiningstjenester til disse riggene, sier Salomonsen til fagforeningen.

Klubben har sikret de som nå mister jobben en toårig gjeninntakelsesrett, dersom det skulle bli behov for mer arbeidskraft.