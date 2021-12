Rett før kalenderen bikket desember ble regjeringen og SV enige om et budsjettforlik, og sent torsdag kveld ble rammene for statsbudsjettet vedtatt på Stortinget.

I budsjettet har partene blant annet kommet frem til at det ikke blir noen 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel i 2022, og at CO2-avgiften på oljebransjen økes kraftig, med 28 prosent.

Forbundsleder Audun Ingvartsen i arbeidstakerorganisasjonen Lederne er svært bekymret for hvordan det vil gå med oljearbeiderne med de nye beslutningene for oljeindustrien.

– Dette er svært alvorlig for de 200.000 som jobber i norsk olje- og gassindustri, sier Ingvartsen.



Forbundslederen viser til den kraftige økningen av avgiftene, samt at det ikke blir noen ny konsesjonsrunde i 2022. Han krever garantier fra regjeringen om Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) og ny konsesjonsrunde i 2023, fremgår det av en melding fra organisasjonen.

– Vi trenger langsiktige og forutsigbare rammevilkår. Allerede i første sving gir Jonas og Trygve etter for kravene fra SV, og det setter arbeidsplasser i fare. Nå må de komme på banen med garantier for fremtiden, sier Ingvartsen.

Lite forutsigbart

Lederne er en arbeidstakerorganisasjon med i underkant av 17.000 medlemmer, hvor en betydelig andel arbeider i olje- og gassindustrien.

Den mener at Arbeiderpartiet og Senterpartiet må sette ned foten for ytterligere innflytelse fra SV.

– Det er svært lite forutsigbart at rammevilkårene til Norges mest lønnsomme næring brukes som salderingspost i sene nattetimer på Stortinget for å lande et budsjett. Jeg er oppriktig bekymret på vegne av våre medlemmer, og tiden er derfor inne for noen avklaringer fra regjeringens side, krever Ingvartsen.