Regjeringen snur – lønnsstøtte trolig klar om få dager

– Vi starter det arbeidet i dag og skal få på plass en modell så raskt som mulig, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) etter møtet med LO, NHO og Virke fredag formiddag. Også næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) deltok på det topptunge møtet.

Målet er å ha en innretning for lønnsstøtte til kriserammede bedrifter klar om noen få dager.

– Vi har hatt et veldig godt møte med partene. Noe av styrken i det norske styringssystemet er at når det er krevende, så hjelper man hverandre fordi man skal gi trygghet til folk. Og dette møtet var nettopp i den tonen, at vi nå starter et arbeid med å få på plass en lønnsstøtteordning for å avhjelpe situasjonen en del bedrifter befinner seg i, sammen med staten, LO, NHO og Virke. Og vi begynner arbeidet allerede i dag, sier Vedum.

Unngå permitteringer

Både LO, NHO og Virke har bedt regjeringen om at lønnsstøtte må innføres igjen for å møte utfordringen med økt smittetrykk. Staten vil da ta en del av lønnskostnadene for kriserammede bedrifter.

Målet er å unngå at folk skal bli permittert og miste jobben som følge av innstramminger i smitteverntiltak.

Bedrifter kunne få lønnsstøtte i perioden mars til slutten av august i år, men ordningen ble avviklet da smittetallene sank.

– Det er en veldig annen situasjon enn i mars 2020. Det er ingen nedstengning nå, og det er bra fart i norsk økonomi, fastslår Vedum.

Lytter til partene

På spørsmål om regjeringen har vært skeptisk til å gi lønnsstøtte til koronarammede bedrifter, er Vedum tydelig på at utgangspunktet er at de hele tiden ønsker å lytte til partene i arbeidslivet.

– I Norge har vi en samarbeidsmodell der man lytter til hverandre, ser hvordan man kan sette i verk tiltak som hjelper bedriftene og arbeidstakerne, og der vi ser hvordan staten kan bidra.

Også næringsministeren er positiv etter samtalene med toppene i LO, NHO og Virke.

– Det har vært et veldig godt møte, det har vært god dialog gjennom hele uka. Målet har vært å komme fram til gode løsninger sammen, som bidrar til å trygge arbeidsplasser, sier Vestre.

– Vi begynner å jobbe med dette i dag, og da vil regjeringen, LO, NHO og Virke finne en modell som er avgrenset, trygg og forutsigbar, sier Vedum.

– Dårlig tid

NHO-sjef Ole Erik Almlid understreker at tiden er knapp, og at det er helt avgjørende for næringslivet at dette arbeidet settes i gang umiddelbart. Han mener imidlertid at permitteringer knapt er til å unngå.

– Det er myndighetene som har innført smittetiltakene. Det gjør det umulig å drive med normal inntjening for mange bedrifter. Da er det rimelig at myndighetene bistår bedriftene så de kan unngå permitteringer, sier Almlid.

Han viser til at én av tre NHO-bedrifter frykter permitteringer om kort tid som følge av pandemien – det høyeste tallet siden mars 2020.

– NHO er klar for å jobbe døgnet rundt for å skru sammen en god ordning som kan holde folk i jobb. Vi må starte nå. Vi håper dette betyr at bedriftene slipper å iverksette permitteringer. Vi får bare dette til gjennom trepartssamarbeidet, og hvordan dette virker, vet vi først når vi har den endelige løsningen, sier NHO-sjefen, som ber om tydelige og troverdige signaler raskt.