IT-bransjen skal ansette massivt med folk

– Etterspørselen er helt enorm, sier Trygve Solem, adm. direktør i IT-selskapet Experis.

Det nyeste arbeidsmarkedsbarometeret fra ManpowerGroup viser at norske arbeidsgivere i teknologi- og mediebransjen forventer å ansette flest i første kvartal neste år.

Etterspørselen er størst i bransjekategorien IT, teknologi, telekom, kommunikasjon og media. Her svarer 61 prosent av arbeidsgiverne at de skal ansette flere, mens kun 16 prosent skal redusere bemanningen.

Justert for sesongvariasjoner betyr det at 45 prosent flere skal bemanne opp enn ned. Det er de høyeste såkalte netto bemanningsutsiktene for noen bransje i Norge.

Pandemidrevet

IT-bransjen har hatt en voldsom vekst i takt med de seneste årenes digitalisering. Det har ytterligere akselerert under pandemien, med hjemmekontor.

– Dette stemmer godt med vårt inntrykk. Etterspørselen er enorm og den drives av en digitaliseringstrend som har pågått lenge.

Spesielt på systemutviklingssiden merker Experis at markedet er helt støvsugd etter kompetanse.

– Digitaliseringstakten i det norske markedet er så stor at etterspørselen etter kompetent personell bare kommer til å øke i fremtiden, sier Solem.

Nye jobber i bank og finans

Mens teknologi- og mediebransjen vil jakte på flest nye hoder like over nyttår, vil det også komme en flom av stillingsutlysninger innen finanssektoren. Hele 34 prosent flere arbeidsgivere skal ansette innenfor bank, finans, forsikring og eiendom.

Innenfor restauranter og hoteller er det også ventet nye stillingsutlysninger. Hele 27 prosent flere skal ansette, etter at mange tidligere ansatte har søkt seg til nye bransjer og jobber under permitteringsbølgene og usikkerheten som har rådet under pandemien.