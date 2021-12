Jobber med nye lover som skal beskytte kvinner i arbeidslivet

Et lovutkast som ble offentliggjort fredag inkluderer et forbud mot å inkludere kjønnspreferanser i stillingsutlysninger og å spørre kvinnelige søkere om opplysninger om ekteskap eller graviditet.

Den raske økonomiske veksten har åpnet for at kvinner i større grad tar utdannelse og jobb i Kina, men kvinners deltakelse i arbeidslivet har falt de siste årene.

En undersøkelse fra Human Rights Watch i juni avdekket at en av fem stillingsutlysninger i 2019 spesifiserte at de ønsket mannlige søkere.

I rapporten blir det også pekt på at det er vanlig at kvinnelige ansatte skriver kontrakter der de lover ikke å bli gravide de første årene etter at de begynner i stillingen.

Den siste tiden har det vært flere høyprofilerte saker der det er blitt rettet kritikk mot diskriminering av kvinner i arbeidslivet i Kina.

