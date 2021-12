Forbund krever 100.000 mer i lønn til intensivsykepleiere

– Hvis vi ikke har en frontfagsmodell som tar innover seg den store kompetansemangelen i offentlig sektor, vil den forvitre og til slutt forsvinne, sier Sverresdatter Larsen.

Alle skal med

Hun møter kraftig motbør fra Mette Nord, som er leder i LOs største forbund, Fagforbundet.

– Dette er ikke et coronaoppgjør for helsesektoren. Det er et hovedoppgjør for alle, slår Nord fast.

Hun mener hele laget av yrkesgrupper må få et lønnsløft i det kommende hovedoppgjøret, fra assistenten til fagarbeideren og sykepleieren med høyere utdanning.

– Lønnsoppgjøret skal ikke premiere enkelte yrkesgrupper, men er en fordeling av økonomisk vekst fra alles felles arbeid i hele landet. Ingen yrker blir gode alene, alle er avhengige av hverandres innsats, sier Nord.

Forberedt på konflikt

Nord sier hun deler Sykepleierforbundets bekymring for at offentlig sektor havner bakpå i lønnsoppgjørene, men mener det jevner seg ut med privat sektor på sikt. Hun minner om at høyere utdanningsgrupper fikk et solid løft i 2019.

Lederen av Fagforbundet avviser kontant at frontfaget er til hinder for likelønn.

– Denne modellen har tjent alle godt, og da mener jeg alle. Hvis man skal bort fra den, blir det alles kamp mot alle. Får noen mer, må andre få mindre, advarer Nord.

– Hvilke konsekvenser har det for neste års hovedoppgjør at dere er uenige om frontfagsmodellen?

– Det kan bety både mekling og konflikt. Det forbereder vi oss for. Vårt anliggende i ethvert lønnsoppgjør er å sikre kjøpekraften for alle. Det å ha strekk i laget bidrar til konflikt, sier Nord.

