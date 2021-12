Frykter rekrutteringskrise: – Mange lokalsamfunn er tappet for unge

For eksempel vil det bli lagt mer penger inn for å sikre alle høyhastighetsbredbånd innen 2025. Det blir også lagt inn penger for å redusere fergepriser og en satsing på desentralisert høyere utdanning.

– Vi har høye ambisjoner for distriktspolitikken, men det er tunge trender for sentralisering som ikke er enkle å snu. Jeg har tro på at summen av de brede tiltakene i politikken må legge til rette for vekst og utvikling i hele landet, sier statsråden.

– Hvor langt skal regjeringen gå i å bestemme om folk skal bo sentralt eller desentralt?

– Alle har ulike preferanser og skal kunne velge selv. For noen er det sunt å flytte hjemmefra, men det er også viktig å ha attraktive lokalsamfunn med gode arbeidsmarkeder som gjør at mange søker seg tilbake.

– Mange lokalsamfunn er tappet for unge som flytter vekk og ikke kommer tilbake, og flere flytter vekk av mangel på valgmuligheter. Vi må legge til rette og gjøre det attraktivt å komme tilbake, eller at andre utenfra vil flytte til distriktene.

Kommunene skal lykkes

Gram sier hovedprosjektet som kommunal- og distriktsminister blir å bidra til at kommunene og fylkeskommunene lykkes i krevende oppdrag.

– Det er en stor bredde i ansvaret. Jeg vil summere det med at jeg ønsker å utvikle et statsapparat og kommuner som kan svare på de utfordringene vi vil møte fremover, sier han.

12. desember sendte Grams departement brev til ti kommuner og fire fylkeskommuner som ble tvangssammenslått som følge av Solbergs regionreform. Budskapet var at de kunne søke om oppløsning.

De fire fylkeskommunene har nå prosesser for å sende søknad. Flere tvangssammenslåtte kommuner kommer også til å ha prosesser og folkeavstemning om oppløsning i tiden fremover.

– Bruk av tvang på lokaldemokratiet er kritikkverdig. Kommunestyrer og fylkesting er blitt overkjørt i saker om deres egen eksistens, noe de er fullt i stand til å vurdere selv. Jeg mener det tjener lokalsamfunnet best at kommunene selv bestemmer, sier Gram.