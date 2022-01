Olav Willumsen Haugå (31) begynte med matte som to-åring, var klassens beste og deltok på det norske landslaget i fysikk. Og han måtte hjelpe en Nobelprisvinner å ta ut penger i minibanken.

Ganske tidlig fant at ut at han også kunne hjelpe andre. Derfor skapte han bedriften Deepinsight; et sted der nerder kan være lykkelige. Nå er de over 20 ansatte, og de smarte, nerdete hodene løser komplekse oppgaver for helsevesenet.

– Å starte et selskap med forbrukslån fra Bank Norwegian var kanskje ikke like smart. Men jeg hadde ikke noe valg.

I denne episoden av Gründerpraten forteller han om sin opplevelse i VM i fysikk i Mexico, hva slags oppgaver de fikk, hvorfor han ikke hadde noe annet valg enn å starte eget selskap og hvordan du og jeg på sikt skal merke at Deepinsight har vært problemløsere, enten det er snakk om riktig medisinering eller vår egen pasientreise i det norske helsevesen.

I år skal selskapet doble antall hoder og er på jakt etter de skarpeste knivene i skuffen.

