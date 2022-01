Nyttårsgave fra konsernsjefen – hever startlønnen til 966.000 kroner

JPMorgan Chase hever startlønnen for sine nye Investment Banking-analytikere til 110.000 dollar – 966.000 kroner – for andre gang på bare syv måneder, ifølge Financial News.

Lønnen for analytikerne ble hevet til 100.000 dollar tilbake i juni. Andre år vil lønnen bli hevet til 125.000 dollar og tredje år 135.000 dollar – henholdsvis 1,1 og 1,2 millioner kroner.

Goldman Sachs og JP Morgan kan også øke bonuspotten i sine investeringsbankvirksomheter med 50 og 40 prosent.

– Du betaler for å holde folk i jobben, og ikke bare for det de leverer. I år kan selskaper måtte overbetale for å beholde de ansatte de helst vil ha, sier Wall Street-veteran Eric Dobkin til Bloomberg. Han jobbet i Goldman Sachs i nesten 50 år før han gikk av med pensjon i 2016.

JPMorgans lønnsheving er et direkte svar på at Citigroup hevet lønningene til samme nivå etter rekordresultat i fjor. Andre og tredje års ansatte får imidlertid et tak på 125.000 dollar.

JPMorgan fikk et resultat pr. aksje på 3,33 dollar i fjerde kvartal 2021. På forhånd var det ventet et resultat på 3,00 dollar pr aksje, ifølge Refinitiv-konsensus.

Sammenlignet med samme kvartal i fjor var det en nedgang på 14 prosent.

For hele 2021 hadde banken et resultat på 48,3 milliarder dollar. I 2019, året før pandemien slo inn, hadde banken et resultat på 36,4 milliarder dollar.