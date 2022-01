NHO: Flere ble inkludert i arbeidslivet i fjor

I 2020 var tilsvarende tall 10.000.

– Metodene for å lykkes med arbeidsinkludering har aldri vært bedre, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid og Inkludering i NHO.

De organiserer 115 arbeids- og inkluderingsbedrifter over hele landet, og samler hver måned inn tall på hvor mange som kommer i ordinær jobb etter å ha vært på tiltak.

Dette er personer med huller i CV-en som på grunn av sykdom, manglende kompetanse, rus eller andre utfordringer har havnet på utsiden av arbeidslivet.

Stien mener de gode resultatene skyldes to ting:

– Det er å gi folk trygghet og selvtillit til å se at de kan være en naturlig del av norsk arbeidsliv, selv om ting har vært vanskelig. Tett veiledning, oppfølging og nødvendig kompetanseheving er viktig her. Den andre faktoren er at vi også må følge opp arbeidsgivere. Inkludering må gjøres til noe arbeidsgivere ser nytten av, og da er det avgjørende med en god jobbmatch, sier han.

