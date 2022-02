Deler ut 150 millioner til opplæring

Regjeringen deler ut 150 millioner kroner til opplæring i lesing, skriving og digitale ferdigheter. Oslo og Rogaland er fylkene som får mest midler. I Oslo deles det ut 45,5 millioner kroner, mens Rogaland får 23,4 millioner.

− Arbeidsgivere i alle bransjer stiller stadig høyere krav til kompetanse. Kompetansepluss der derfor en svært viktig ordning for arbeidslivet, slik at de ansatte blir rustet til å fortsette i jobbene sine. De høye søkertallene viser hvor viktig tilskuddsordningen Kompetansepluss er for mange både i arbeidslivet og innen frivilligheten, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Personer med liten formell kompetanse faller raskest ut av arbeidsmarkedet i kriser, som for eksempel under coronapandemien.

− Ved å gi disse mer utdanning og kompetanse investerer vi i arbeidsmarkedet i framtiden både på kort og lang sikt. Dette er en vinn-vinn-situasjon for arbeidstakerne, arbeidsgiverne og samfunnet, sier Borten Moe.