Sykefraværet i fjerde kvartal var det høyeste siden 2009

– Sykefraværet i Norge fortsetter å øke og var i forrige kvartal det høyeste siden 2009 – et år preget av svineinfluensa og finanskrise. Mye av økningen kan forklares med koronasmitte, sier statistikksjef i Nav, Ulf Andersen, i en pressemelding.

– Fra juli til september i 2021 var sykefraværet på det høyeste nivået siden svineinfluensaen i 2009, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det totale sykefraværet i fjerde kvartal viste en økning på 2,5 prosent fra tredje kvartal. Det legemeldte sykefraværet var 5,5 prosent, en økning på 2 prosent.

De siste ukene har enkelte kommuner meldt om et sykefravær på rundt 20 prosent i forbindelse med smittetoppen i omikronbølgen. Det er derfor grunn til å tro at tallene også vil fortsette å øke i første kvartal i år.

Flere kvinner med coronafravær

Fordelt på kjønn viser tallene at sykefraværet var 5,2 prosent for menn og 8,6 prosent for kvinner. Økningen for menn var størst med 4 prosent, mens det for kvinner var 1,6 prosent.

Det er coronafravær som er den store driveren for økningen. Tallene viser at flere kvinner enn menn hadde coronafravær.

– Dette kan skyldes at de i større grad jobber i yrker med mye nærkontakt med andre mennesker. Det gjør dem mer utsatt for smitte, og de har sjeldnere mulighet til å jobbe hjemmefra ved karantene og lette symptomer, sier Andersen.

Stort sykefravær i helsevesenet

En viktig del av pandemistrategien i Norge har vært å beskytte helsevesenet mot for stort fravær.

Navs tall viser at det er helse- og sosialtjenestene som hadde det høyeste sykefraværet med 8,9 prosent, en økning på 7,5 prosent fra samme kvartal året før.

I fjerde kvartal 2021 tapte helse- og sosialtjenesten over 2,6 millioner dagsverk. Fem prosent av fraværet utgjør koronarelaterte diagnoser.

Det var også over 6 prosents sykefravær i næringsgruppene transport, lagring og undervisning, noe som er en tredobling for disse gruppene.

Flere unge sykmeldte

Tallene viser at det er størst økning i fraværet i aldersgruppen 20–24 år, med en økning på 17,2 prosent.

Sykefraværet øker minst i aldersgruppen 60–64 år.

Fordelt på regioner er det Nordland som hadde det høyeste sykefraværet (6,9 prosent), fulgt av Troms og Finnmark (6,6), mens Oslo (4,7) hadde det laveste.