Kinas statsminister vil skape 13 millioner nye jobber

– Kina har som mål å skape 11 millioner – helst 13 millioner – jobber i byene i løpet av 2022, sa Li på en pressekonferanse fredag, da nasjonalforsamlingen Folkekongressen avsluttet sitt ukelange møte. Blant tiltakene han lovet var kutt i skatter og avgifter tilsvarende 2,5 billioner yuan. Det tilsvarer rundt 3,5 billioner – altså 3.500 milliarder – kroner.

Ifølge statsministeren mener næringslivsledere i landet at skattekutt er den raskeste måten å få opp sysselsettingen på. De vil heller ha det enn statlige investeringer eller utdeling av penger til kinesiske husstander for å få fart på forbruket.

– Vi må sette vår lit til markedsorienterte metoder for å løse sysselsettingsproblemene, sa statsministeren.

Flere faktorer

I fjorårets siste kvartal forsvant arbeidsplasser i høyt tempo og veksten falt til 4 prosent sammenlignet med året før. For hele 2021 lå den på 8,1 prosent. Dette kommer etter at byggeaktiviteten stupte som følge av strammere gjeldskontroll for eiendomssektoren. I tillegg kommer press på økonomien som følge av pandemi og svak etterspørsel etter eksportvarer.

Denne måneden har Kina i likhet med resten av verden også blitt rammet av økte energipriser etter at Russland gikk til angrep på Ukraina.

– Krevende forhold

På pressekonferansen ba Li også USA om å droppe tolløkningene som ble innført i handelskrigen mellom de to landene. Han kom likevel ikke med noen indikasjoner på hva Kina kunne gjøre for å løse konflikten. Landenes handelsutsendinger har ikke møttes siden Joe Biden ble president i januar 2021.

Statsministeren omtalte forholdene i verden som svært krevende og sa at det vil kreve kraftig innsats å nå regjeringens vekstmål.

(©NTB)