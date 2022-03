Det ble ministre fra unionens medlemsland enige om på et møte i Brussel mandag.

Forslaget betyr at børsnoterte selskaper innen 2027 skal ta grep for å sikre at minst 40 prosent av styreplassene, unntatt direktører, skal være besatt av kvinner.

Hvis man tar med alle styremedlemmer, inkludert direktører, er målet 33 prosent.

NTB