Nå blir det forbud mot hjemmekontor på enkelte tidspunkter

Regjeringen vedtok fredag nye regler for arbeid på hjemmekontor, og fra sommeren av blir det slutt på at ansatte kan jobbe hjemmefra på natten eller på søndager, skriver Simployer i en pressemelding.

Reglene er en del av den nye hjemmekontorforskriften, som trer i kraft 1. juli i år.

Ifølge den nye forskriften skal arbeidsmiljølovens vanlige regler om arbeidstid nå også gjelde for det arbeidet som utføres fra hjemmekontor.

Teodor Sveen Nilsen i SpareBank 1 Markets mener DNO kunne tredoblet utbyttene. DNB Markets' Niclas Gehin gjenopptar dekning av Tomra og anbefaler salg. Equinor anbefales solgt.

– Det betyr at det blir slutt på at ansatte som har fast avtale om hjemmekontor kan jobbe hjemmefra på natten eller på søndag, slik som dagens forskrift åpner for, sier juridisk HR- og ledelsesrådgiver i Simployer, Hans Gjermund Gauslaa.

Arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen, mener det er viktig at regjeringen opphever forskriftens særregler om arbeidstid.

– Vi mener behovet for vern ikke er mindre for arbeid hjemme enn arbeid fra kontoret. Forskning tyder tvert imot på det motsatte, sier hun i en kommentar.