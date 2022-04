Enighet mellom Norsk Industri og Fellesforbundet – unngår streik for 28.000 industriansatte

– Vi har stått på for at vanlige arbeidsfolk skal sikres økt kjøpekraft. Nå får vi en lønnsramme som gir høyere lønnsvekst enn det som er forventet prisvekst. Det er en viktig seier for norske lønnsmottakere, sier Leder i Fellesforbundet Jørn Eggum

Partene i frontfagsoppgjøret møtte pressen etter å ha meklet i nesten et døgn på overtid. Riksmekleren la fram en skisse til løsning som partene aksepterte.

– Ikke billig

Resultatet fra oppgjøret gir en lønnsøkning på 3,7 prosent.

Det inkluderer et generelt tillegg på 4 kroner, økning av overenskomstens satser og i tillegg får alle arbeidstakere innen tekstilbransjen et eget tillegg på 2 kroner.

– Det er ikke noe billig oppgjør, men summa summarum er vi fornøyd, sier leder i Norsk Industri Stein Lier Hansen.

Tidligere har Norsk Industri sagt at deres smertegrense går ved en lønnsøkning på 3,5 prosent. Den grensa er passert med 0,2 prosent.

– Jeg skulle gjerne vært noen tiendedeler under, men den gode nyheten er at en vesentlig del av rammen er glidning, altså den delen av lønnsoppgjøret som skjer lokalt og det gir muligheter for medlemmene våre, sier Hansen.

Styrker kjøpekraften

Utfallet av oppgjøret i frontfaget har mye å si for lønnsoppgjøret også i andre bransjer. Tanken med frontfagsmodellen er at konkurranseutsatt industri forhandler først og setter rammene for de andre oppgjørene.