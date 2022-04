– Ikke vent med å avtale hjemmekontor

Mange venter på ny hjemmekontorforskrift før de gjør noe med bedriftens hjemmekontorordning. Ifølge Simployer er det ingen grunn til å vente til sommeren, opplyses det i en melding.

– Hjemmekontorforskriften har vært her siden 2002. Riktignok ble den sendt på høring i april 2021, da den ble pusset støv av i forbindelse med pandemien og man oppdaget at den hadde gått litt ut på dato. Selv om en lov eller forskrift sendes ut på høring, så gjelder den slik den er i mellomtiden, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver, Karoline Dystebakken, i en kommentar.

– Mange har vært avventende, men det er ikke noe å vente på, påpeker hun.

Små justeringer

I mars ble det vedtatt endringer i forskriften, slik at arbeidsmiljølovens rammer for arbeidstid fra 1. juli også vil gjelde på hjemmekontor.

– Arbeidstid er uansett fastsatt i den enkelte arbeidsavtale, slik at det er grunn til å tro at spesialregler i forskriften frem til nå har hatt liten praktisk betydning. Bortsett fra det, er det bare presiseringer, sier Dystebakken, og påpeker at det er gjort noen endring og tilføyelser for å forsøke å gjøre det tydeligere hva som faktisk gjelder.

– Det er allerede en gjeldende forskrift, og det vil si at hvis dere innfører hjemmekontorordninger nå eller har innført, så må dere forholde dere til den allerede i dag, sier hun.