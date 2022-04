LO-leder ønsker å bli gjenvalgt

– Jeg kan bekrefte at jeg har informert valgkomiteen om at jeg ønsker å fortsette som LO-leder. Så er det opp til valgkomiteen å innstille og LO-kongressen å velge, sier hun til avisen.

LO holder kongress fra 30. mai til 3. juni. Fellesforbundets leder Jørn Eggum bekrefter sin støtte til at Følsvik fortsetter som leder.

61-åringen overtok som LO-leder i mars 2020. Hun sier at hennes LO vil være tøff både overfor Støre-regjeringen og NHO.

For at hun skal fortsette som leder må LO-kongressen fatte vedtak om forslaget om å øke pensjonsgrensen for ledelsen fra 60 til 65 år.

