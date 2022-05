Flere «mister gnisten» av hjemmekontor

Hjemmekontor har få negative konsekvenser på kort sikt, men over tid er det ikke udelt positivt, melder Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet.

– Ansatte opplever arbeidsro på hjemmekontoret, og spesielt dag-til-dag oppgaver og konsentrasjonskrevende arbeid fungerer godt på hjemmekontoret, sier forsker Mari Holm Ingelsrud.

– Samtidig opplever flere at de «mister gnisten» når de jobber mye hjemme, og vi finner at opplevelsen av mening i jobben synker i takt med hjemmekontorhyppigheten, fortsetter hun.

Ifølge forskerne er det når arbeidstakere går fra å jobbe månedlig eller sjeldnere på hjemmekontor til ukentlig, at opplevelsen av mening i jobben synker.

Styrer egen arbeidstid

På den positive siden synker sykefraværet og graden av utbrenthet jo oftere arbeidstakere jobber hjemmefra.

Dette kan blant annet henge sammen med at ansatte som har mulighet til å jobbe hjemme, ofte har stor grad av kontroll over egen arbeidstid. Samtidig er det også en høy andel som opplever en forventning om å være tilgjengelige for jobb også på fritiden.

En annen utfordring arbeidsgivere står i er bekymret for hva konsekvensene av utstrakt bruk av hjemmekontor blir på sikt. De frykter ifølge forskerne at det sosiale arbeidsmiljøet, samt kompetansehevingen og det langsiktige utviklingsarbeidet i virksomhetene blir skadelidende når man ikke er fysisk samlet.