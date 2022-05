Bøndene får 10 mrd. – sykepleierne skrur opp lønnskravet

Årets jordbruksoppgjør blir historisk høyt, og det går ikke ubemerket hen hos sykepleierne, skriver Dagbladet.

– Det er klart dette påvirker forventningene i vårt lønnsoppgjør, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet, som snart skal i gang med lønnsforhandlinger.

Bøndene har blant annet argumentert med næringens nasjonale betydning. Sykepleierlederen sier helsetjenester også er en sentral del av beredskapen i landet.

– Jeg er fra landbrukskommunen Balsfjord og ser landbruk som en viktig del av Norge. Like viktig for beredskapen er helsetjenester i hele landet, og her er sykepleiemangelen en alvorlig brist og risiko, sier hun.

