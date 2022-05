En av fire vil bytte jobb

En av fire vurderer å bytte jobb før sommeren, og det er de yngre arbeidstagerne som er på jobbjakt, ifølge årets employer brand undersøkelse fra Randstad.

– Arbeidsgivere har en stor jobb å gjøre med å holde på viktige ressurser nå. Det er virkelig høy temperatur i visse deler av arbeidsmarkedet og vi har mange kunder som trenger hjelp til rekruttering. Det er mange stillinger som må erstattes, sier Eivind Bøe, adm. direktør i Randstad.

Svekket tilhørighet

To av ti byttet jobb i siste halvdel av 2021, og blant disse var det flest menn under 34 år med høyere utdanning, ifølge undersøkelsen.

– Jobbyttene vi ser fremover kommer etter to år med pandemi, hvor tilhørigheten til arbeidsgiver kanskje er svekket. Mange har også ventet med å skifte jobb for å unngå å havne rett på hjemmekontoret hos sin nye arbeidsgiver, sier Bøe.

Det fremkommer at arbeidsmiljø er den viktigste faktoren for nordmenn når de bedømmer arbeidsgivere. Nytt av årets undersøkelse er også at god ledelse kommer opp som den nest viktigste faktoren, før god opplæring, attraktive vilkår og jobbsikkerhet.

– De som jobber målrettet med å utvikle et godt arbeidsmiljø og har god ledelse står sterkere rustet både når det gjelder å holde på og å tiltrekke seg talenter, sier Bøe.

Dette viser undersøkelsen

23 prosent vurderer å bytte jobb før sommeren.

30 prosent under 34 år vurderer å bytte jobb før sommeren.

57 prosent svarer at de sannsynligvis vil bli hos nåværende arbeidsgiver om de blir tilbudt opplæring/utviklingsmuligheter på jobben.

36 prosent mener jobben har blitt viktigere etter pandemien. Kilde: Randstad Employer Brand Research



Samtidig som mange sier at de vurdere å skifte jobb, er det også mange ledige stillinger ute nå, ifølge Bøe.

– Det viktigste nå er å se på hva man kan gjøre for å holde på folk. 57 prosent svarer at de mest sannsynlig vil bli hos nåværende arbeidsgiver om de fikk tilbud om opplæring- og utviklingsmuligheter, sier Bøe.

Undersøkelsen viser også at de folk setter mer pris på jobben nå enn før pandemien. 36 prosent svarer at jobben har blitt mer viktig.

– Dette er gode nyheter for arbeidsgiver. Her er det bare å brette opp ermene og jobbe med arbeidsmiljøet som sikkert trenger litt ekstra innsats etter to år med pandemi, sier Bøe.