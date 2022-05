Ny jobbundersøkelse: Færre bekymret for arbeidsledighet

– 2021 var et knallgodt år for det norske arbeidsmarkedet, og i 2022 fortsetter denne tendensen. Det er fremdeles et rekordhøyt antall stillingsutlysninger ute på FINN jobb, sier jobbanalytiker og Finn jobb-sjef Christopher Ringvold i en pressemelding.

I fjor trodde halvparten av de spurte i undersøkelsen at arbeidsledigheten ville fortsette. I år svarer kun to av fem det samme.

– Nordmenn har troen på fremtiden, og svært mange er også fornøyde med jobben de har i dag. Tre av fire svarer dette i undersøkelsen vår, sier Ringvold.

Tall fra SSB samme dag viser at det er over 100.000 ledige stillinger i Norge.

Bransjene som har flest utlysninger hos Finn, er helse og omsorg, bygg og anlegg, og med den kraftigste veksten fra i fjor, butikk og varehandel.

NTB