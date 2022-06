Kandidatens gullalder: – Steintøft marked for arbeidsgivere

Etterspørselen etter arbeidstakere blir stadig større etter pandemien. NAV varslet om stor mangel på arbeidskraft tidligere i mai, samtidig er det er rekordstort behov for ferievikarer.

Vi er inne i en gullalder for kandidatsiden, sier leder for rekruttering i Jefferson Wells, Charlotte Hageberg.

– Har du høyere utdanning i dag så er ikke spørsmålet om du får jobb, men hvem som snapper deg opp. Jeg har aldri opplevd lignende i løpet av mine i 30 år med å ansette ledere og spesialister. Det er et steintøft marked for arbeidsgiverne, sier Hageberg.



Hageberg er i daglig kontakt med arbeidsgivere som er på desperat jakt etter nye medarbeidere.

– Arbeidsgivere må ikke sove i timen. Kandidatenes krav til sin neste arbeidsplass har utviklet seg. Før tok mange den første og beste jobben, mens man i dag sitter mye lengre og vurderer mulighetene sine. De har bedre oversikt over markedet og kjenner samtidig sin egen verdi, sier hun.

Attraktive bransjer

Til tross for at arbeidsgivere i nesten samtlige bransjer er på jakt etter nye medarbeidere, var det strammeste arbeidsmarkedet innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet, samt bygge- og anleggsvirksomhet, ifølge NAV.

Det er også særlig stort trykk innenfor grønn teknologi og bærekraft, samt i IT, opplever Hageberg.

– Begge bransjene har en ekstrem etterspørsel om dagen. De dyktige IT-utviklerne gidder ikke engang ta telefonen, fordi de blir nedringt av headhuntere.

Hageberg ser også at stadig flere går fra tradisjonelle ingeniørfag, og stillinger i offshore-relaterte selskaper, over til grønn teknologi.

– Særlig kandidatene mellom 25 og 40 år ønsker seg mer enn god lønn og en trygg arbeidsplass. De er mye mer opptatt av elementer som bærekraft, arbeidsmiljø, verdiplattform og visjon. «Grønne» selskaper med ambisjoner som de etterlever, er derfor attraktive for mange.

Brems i nyansettelser

Hageberg peker på at mange arbeidsgivere satt på bremsen under pandemien, og at etterslepet fra de to siste årene for alvor har formalisert seg i løpet av det første kvartalet. Hun har likevel noen tips til arbeidsgiverne som har utfordringer med finne nye medarbeidere.

– Ta inn nyutdannede som har fersk kompetanse og lag et utdanningsløp som sikrer videreutvikling. En større budsjettpost bør settes av til kompetanseheving- og utvikling i selskapene. Det er noe som både tiltrekker og holder på kandidatene over tid, sier hun og fortsetter:

– Det er også et uforløst potensial i å hente eldre kandidater. Mange over 55 år innehar massevis av kompetanse og erfaring. Evner man i tillegg å sjekke av boksene for «ytre» faktorer som arbeidsmiljø og ESG-fokus er det mulig å hente nye kandidater også i dette markedet.