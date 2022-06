34 mill. i snittlønn for UK-toppene

Toppsjefer i Storbritannia tjener like mye som før pandemien igjen, ifølge Bloomberg.

Den samlede lønnen for adm. direktører i FTSE 100 (de 100 høyest prisede selskapene notert på London-børsen), steg til et gjennomsnitt på £3,6 millioner i 2021, som utgjør nesten 34 millioner norske kroner, ifølge undersøkelser fra Deloitte.

Økningen i lønningene skyldes en økning i årlige bonuser og sterkere insentiver for ansatte.

I 2020 falt medianlønnen for FTSE 100-sjefer for fjerde år på rad til 2,8 millioner pund etter frivillige lønnskutt som følge av pandemien. Årlige bonusutbetalinger ble også betydelig redusert, samt at selskapene tilpasset lederpensjonen med satsene for alminnelige ansatte.

Ny nedgang

Selv om lønningene er på et tilsvarende nivå som i 2018, forblir de under 2017-nivået hvor lønningene var på 4 millioner pund.

Året som kommer kan derimot bli mer utfordrende ifølge Stephen Cahill, visestyreleder i Deloitte.

– Toppsjefene kan trolig få en ny nedgang i lønningene igjen grunnet økende levekostnader og et usikkert geopolitisk miljø, sa Cahill.