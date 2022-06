Sverige og Danmark sier nei til EU-minstelønn

Forhandlere fra EU-rådet og EU-parlamentet ble sent natt til tirsdag enige om et forslag til nytt minstelønnsdirektiv.

– EU har levert på sitt løfte. De nye reglene om minstelønn vil hegne om arbeidets verdighet og sørge for at det lønner seg å jobbe. Dette vil gjøres i overensstemmelse med nasjonale tradisjoner og autonomien til arbeidslivets parter, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, som selv fremmet forslaget om minstelønn høsten 2020.

Møter motstand

Forslaget møter imidlertid sterk motstand i Norden.

Fagbevegelsen og regjeringene i både Sverige og Danmark har motsatt seg en slik lovfesting av minstelønn. Frykten er at det vil undergrave den nordiske modellen der lønnsnivået fastsettes i forhandlinger mellom partene i arbeidslivet.

– Vi kommer til å foreslå for Riksdagen at Sverige stemmer nei til direktivet, sa den svenske arbeidsministeren Eva Nordmark på en pressekonferanse tirsdag.

– EU skal verken nå eller i fremtiden bestemme over hvordan vi fastsetter lønnen i Sverige. Lønnsutvikling er et spørsmål som bør bestemmes nasjonalt, sa hun.

Unntak

Likevel venter Nordmark at direktivet blir vedtatt når det skal til formell avstemming 16. juni.

Sverige har imidlertid fått forhandlet fram visse unntak for land med tariffavtalemodeller, opplyser arbeidsministeren. Dermed kommer ikke direktivet til å innlemmes i svensk lov, ifølge Nordmark.

EU-kommisjonen presiserer selv at direktivet ikke krever at medlemslandene innfører lovfestede minstelønninger, og at det heller ikke setter et felles minstelønnsnivå i hele EU.

– En trussel

Den svenske LO-lederen Susanna Gideonsson var også til stede på pressekonferansen tirsdag formiddag.

Hun kaller EU-direktivet en alvorlig trussel mot kollektive avtaler og utformingen av disse.