Fare for streik på norsk sokkel fra søndag

Etter at det i mai ble det brudd i forhandlingene for sokkeloppgjøret møtes nå partene hos Riksmekleren. Fristen for å komme til enighet er lørdag klokken 24.

De tre fagforbundene Industri Energi, Safe og Lederne har varslet plassfratredelse for totalt 845 medlemmer fra søndag dersom det ikke blir enighet gjennom meklingen

– Vi møtes til mekling med mål om økt kjøpekraft for våre medlemmer og videreutvikling av tariffavtalene våre, sier forbundsleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.

På andre siden av bordet sitter Norsk olje og gass som representerer arbeidsgiverne. De mener frontfaget, som ble avtalt tidligere i vår, danner grunnlaget for alle andre oppgjør i norsk arbeidsliv.

– Derfor er det viktig å lande vårt oppgjør i tråd med frontfaget, slik at lønnsnivået i Norge ikke blir så høyt at det går utover bedriftene som eksporterer og konkurrerer internasjonalt, sier Elisabeth Brattebø Fenne som er forhandlingsleder og direktør arbeidsliv i Norsk olje og gass.

Hvis partene ikke kommer til enighet i mekling, blir det streik fra søndag.

