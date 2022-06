«Når jeg ser tilbake, ville jeg elsket å ha lest historier om hvordan gründere hadde vokst opp – ikke bare Bill Gates og Steve Jobs, men folk som vi faktisk kan identifisere oss med», sier forfatter, mamma og foreldreekspert, Margot Machol Bisnow, i et intervju med CNBC.

Bisnow er ingen hvem som helst. Hun har tilbrakt 20 år i den amerikanske regjeringen som FTC-kommissær og stabssjef for presidentens råd for økonomiske rådgivere.

Bisnow er også forfatteren av boken «Raising an Entrepreneur: How to Help Your Children Achieve Their Dream». Hun har også selv oppdratt to drevne gründersønner, ifølge artikkelen.

«Jeg har snakket med 70 foreldre som har oppdratt svært vellykkede barn. Det viser seg å være fire harde foreldreregler som gjør at barna skiller seg fra andre barn», forklarer forfatteren.



4 harde foreldreregler

1. Gi barna ekstrem uavhengighet

Foreldre må være tydelig på at de stoler på at barna oppfører seg ansvarlig, og gi barna total frihet og uavhengighet.

Ekstrem uavhengighet svikter de fleste foreldre på i dag, understreker Bisnow.

2. Gi aktivt næring til medfølelse

Barn som lærer av foreldre hvordan det føles å hjelpe andre som sliter, får et forsprang med å utvikle et medfølende syn.

Tidlig bevissthet om urett og utfordringer kan også få barn til å stille gründerspørsmål om de kan endre verden, forklarer Bisnow.

3. Ønsk feil velkommen tidlig og ofte

«Jeg har sett så mange foreldre forsøke å redde barna sine fra å mislykkes. Lær heller barna fordelene av å mislykkes tidlig og ofte», råder forfatteren.

4. Slipp kontrollen og led ved å følge etter

Mange barn trenger tid til å finne sin egen vei. Samtidig bekymrer foreldrene seg og ser på barna sine som fortapt. Foreldre til barn som vokser opp til å bli gründere ser på barna sine som utforskende.

«Her er den tøffe delen for mange foreldre. Hvis du vil oppdra en gründer, må du lede ved å følge etter, uavhengig av hvor barnet ditt vil dra», understreker Bisnow.