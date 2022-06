Per Harald Borgen har tidligere gründet ebok-forlaget Propell. Etter noen år måtte han melde oppbud. Sett i retrospekt var en av årsakene til tom kasse at gründeren manglet lidenskap for problemet de løste. Etter fire måneder på en kode-bootcamp i England fikk han jobbtilbud slengt etter seg og ble lokket med skyhøy startlønn. Sammen med Sindre Osen Aarsæther har han gründet Scrimba, en interaktiv kodekursplattform på nett som har tatt brukerne med storm. Allerede nå har de over 800.000 brukere over hele verden. 40 prosent av omsetningen er fra USA, og felles for de fleste er at de ønsker å skifte beite fra for eksempel jus, oljeservice, bar og restaurant. – 95 prosent av brukerne våre sier at Scrimba er bedre enn video, som er den vanligste måten å lære seg å kode over nett, sier Borgen.

