Saksøkes etter masseoppsigelser

To tidligere ansatte har anlagt søksmål mot det amerikanske elbilselskapet Tesla etter at de angivelig skal ha blitt oppsagt uten forvarsel, ifølge Reuters.

«Tesla har ganske enkelt varslet de ansatte om at oppsigelsene deres vil tre i kraft umiddelbart», heter det i klagen.

Ifølge søksmålet hevdes det at selskapet ikke overholdte et krav på 60 dagers forvarsel før over 500 arbeidsavtaler ble terminert fra selskapets fabrikk i Nevada.

«Det er ganske sjokkerende at Tesla åpenbart bryter føderal arbeidslov ved å si opp så mange arbeidere uten å gi nødvendig varsel», sa advokat Shannon Liss-Riordan, ifølge Reuters.

Ifølge Reuters har flere av de ansatte kun mottatt en ukes sluttvederlag.

Tesla-sjefen har tidligere gjennom sin uortodokse kommunikasjonsstil uttrykt sin frykt for potensielle økonomiske nedgangstider, og har nevnt at selskapet vil måtte se seg nødt til å redusere bemanningen med omtrent 10 prosent for å forberede seg på dette.