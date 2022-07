Bente Hafslund Rysstad har jobbet 25 år i frisørbransjen. I femten av dem har hun kurset norske frisører, lærlinger og elever via L’Oreal Profesjonell. Og hun har sett at de som farger håret hjemme selv ofte får hårkrise og må til frisøren for å rydde opp. Markedet for hjemmehårfarge i Norge er på en halv milliard kroner i året. Nå har gründeren utviklet en profesjonell hårfarge til hjemmebruk og lansert en digital plattform som skal rulles videre ut i Skandinavia. – Jeg har et hårete mål, og det er å omsette for 200 millioner kroner, sier Hafslund Rysstad.

