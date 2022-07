Prisøkninger på strøm og olje har opprørt mange nordmenn det siste året. Manpower mener at til tross for misnøyen kan situasjonen føre til tidenes arbeidsmarked i Norge.

Det skrives at høye strømpriser fører til økte investeringer i solceller, batterier og vindmøller. I tillegg har høy oljepris ført til økt produksjon på norsk sokkel. Manpower mener at bedrifter trenger flere folk.

– Vi ser at de høye energiprisene har ført til et økt behov etter arbeidskraft. Nå må arbeidsgivere tenke nytt for å få tak i ansatte med rett kompetanse. Det er i hvert fall en god ting vi kan ta med oss, sier Sølvi Spilde Monsen, ansvarlig redaktør i Manpower Norge.

Tror på økt matproduksjon

Videre skrives det at med pandemien forbi, vil landets kantiner og restauranter få en opptur.

– Det er helt klart et økende behov for arbeidskraft blant landets matprodusenter nå som folk er tilbake på jobb. En annen viktig faktor er økt aktivitet i reiseliv og ikke minst er forretningsreisende tilbake for fullt, sier Monsen.

Videre mener Manpower at den økte etterspørselen har ført til økt import av utenlandsk arbeidskraft. Dette gjelder for mange industrier.

– Behovet for utenlandsk arbeidskraft gjør seg særlig gjeldende innen verft- og verkstedindustrien. Dette er etterspurt kompetanse som kan være vanskelig å finne. Derfor henter vi arbeidskraft fra utlandet, skrives det.

Mener arbeidsgivere må tenke nytt

Manpower skriver at det aldri har vært vanskeligere å få tak i riktig arbeidskraft i norske virksomheter.

– Nå må arbeidsgivere jobbe hardere for å rekruttere den arbeidskraften de trenger, og samtidig bør de fokusere mer på videreutvikling av kompetansen til de ansatte slik at den er tilpasset virksomhetens nåværende og fremtidige behov. Denne situasjonen vil ikke gå over med det første.