Én av fire angrer på å ha sagt opp jobben

I løpet av de fem første månedene i år har 20 millioner amerikanere sagt opp jobben, i det som er kjent som «den store resignasjonen».

Mer enn én fjerdedel av disse er misfornøyd med avgjørelsen, viser en studie av over 15.000 jobbsøkere utført i løpet av de siste tre månedene av Joblist, ifølge Reuters.

Omtrent dobbelt så mange sier opp jobben sin i år, sammenlignet med året før.

Arbeidstakerne ønsker en mer fleksibelt jobb hvor de kan jobbe hjemmefra, samt at mange har fått tid til å revurdere karrieren sin under pandemien.

Vil bli verre

Amerikanerne føler nå at det haster med å finne ny jobb på grunn av den økonomiske nedgangen, skyhøy inflasjon, samt faren for resesjon.

Omtrent halvparten av arbeidssøkerne regner med at arbeidsmarkedet vil bli verre det neste halvåret.

Derfor angrer de:

42 prosent av dem som begynte i ny jobb mente at den ikke levde opp til forventningene.

40 prosent mener arbeidsmarkedet var tøffere enn ventet.

22 prosent savner sine tidligere kollegaer.

16 prosent sa at den tidligere arbeidsplassen var bedre enn de innså.

9 prosent grunnet dårlig arbeidsmiljø på sin nye jobb.



Kollegaer avgjørende

Folk innser ikke viktigheten i kollegaer, ifølge Joblists adm. direktør, Kevin Harrington.

– Sosial tilknytning er ofte undervurdert, og mange bruker like mye tid på jobben som de gjør med familie og venner. For de som bygger sterke personlige relasjoner med kolleger, kan det ha stor påvirkning på trivsel på jobb og hvor sannsynlig det er at de blir i den, sier Harrington.

Nivået på anger varierte også etter yrke. Helsepersonell, som hadde det spesielt tøft under pandemien, er de som angret minst på å ha sluttet.