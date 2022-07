Streik-sommer i Storbritannia

Midt i politiske omveltninger og en økonomisk krise ​​står Storbritannia overfor en problematisk sommer. Arbeidernes lønnsøkninger holder ikke takt med den skyhøye inflasjonen, og det fryktes nå en massestreik.

Reallønnsfall

Storbritannias statistiske byrå rapporterte tirsdag om en samlet lønnsøkning på 7,2 prosent i privat sektor og 1,5 prosent i offentlig sektor i løpet av de tre månedene frem til slutten av mai, til et samlet gjennomsnitt på 6,2 prosent.

Det var altså en nedgang i reallønnen på 3,7 prosent eksklusive bonuser, det verste årlige fallet siden registreringene startet i 2001.

Offentlig sektors lønnsøkninger i siste datarunde var på det laveste nivået siden 2017 både med og uten bonus. Og mens Bank of England forventer at inflasjonen toppes på rundt 11 prosent før slutten av året, steg grunnlønnen kun 1,8 prosent.

Ikke fornøyde

Arbeidere i Storbritannia, og da spesielt de statlige ansatte, er ikke fornøyde med arbeidsgivernes tilbud om en lønnsøkning lavere enn inflasjonen og ønsker derfor å gå til arbeidskamp. Dette skjer kun noen uker etter streikeaksjoner blant landets jernbanearbeidere, som den 27. juli vil gjennomføre en 24-timers «walkout».

Også blant brannmennene er det småsur stemning. Disse opplevde i går onsdag den mest travle dagen siden andre verdenskrig.

– Kravene til jobben øker, men ressursene våre har vært under angrep av statlige kutt i over et tiår. 11.500 brannmannsjobber har blitt kuttet siden 2010, sier generalsekretær i Fire Brigades Union Matt Wrack til CNBC.

Ubalanse i arbeidsmarkedet

Lauren Thomas, britisk økonom ved arbeidsportalen Glassdoor, sier at landets rødglødende arbeidsmarked og fallende reallønn gjør at landet står overfor «en fortelling om to økonomier», bestående av avtakende tilbud og økende etterspørsel.

– Antallet lønnede ansatte fortsetter å vokse, spesielt i ansikt-til-ansikt bransjer. Imidlertid har den generelle veksten av ledige stillinger begynt å avta, sier hun.

– Den økonomiske inaktivitetsraten falt etter hvert som de som hadde forlatt arbeidsmarkedet kom inn på nytt, kanskje som et resultat av økte levekostnader som tvang folk tilbake i arbeid, la hun til.

– Den store bekymringen er at de høyere lønningene som betales av privat sektor vil bidra til å forankre inflasjonen, mens de små lønnsøkningene som er vitne til i offentlig sektor i møte med høye priser vil fortsette å øke industrielle spenninger, sier Laith Khalaf, leder for investeringsanalyse hos AJ Bell til CNBC.

Antallet ledige stillinger i Storbritannina er på nesten 1,3 millioner, noe flere enn landets arbeidsledige.