Betydelig høyere lønn for jobb-byttere

Arbeidsmarkedet er hett, og aldri før har arbeidsledigheten vært så lav. Bedrifter sliter med å få tak i ansatte, og mange arbeidstakere bruker dette i sitt favør.

Den typiske amerikaneren som byttet jobb mellom april 2021 og mars 2022, fikk en økning på nær 10 prosent i sin reelle inntekt, viser en fersk studie fra Pew Research Center i USA, ifølge CNBC.

Den reelle lønnen måler endringen i en arbeiders lønn etter å ha tatt høyde for inflasjon, som for tiden er skyhøy i mange land.

Tapte på å ikke bytte jobb

Arbeidere som ikke byttet jobb ble derimot straffet, ifølge Pew.

De som forble i samme jobb fra april 2021 til mars 2022, hadde en vekst på minus 1,7 prosent i reell inntekt, ifølge studien.

–Det er ikke et ukjent fenomen at arbeidere som bytter jobb oftere har en sterkere lønnsvekst. Arbeidere har størst innflytelse når de bytter jobb. Da finner de en arbeidsgiver som er villig til å tilbakestille lønnen til markedsnivå, ifølge Daniel Zhao, seniorøkonom ved karrieresiden Glassdoor.

– Arbeidsgivere har som regel kun lønnsforhandlinger én gang i året, men de som bytter jobb får i hovedsak en ekstra økning, sa han ifølge CNBC.

Imidlertid viser data fra US Department of Labor utgitt tirsdag at det går mot en nedkjøling i arbeidsmarkedet.

Til tross for dette ser arbeidsmarkedet fortsatt ut til å vippe i arbeidernes favør:

– Arbeidsmarkedet er fortsatt varmt, og en langsom nedkjøling ville være mer enn håndterlig, la han til.