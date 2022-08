Amazon-streiken: Har to dager på å øke lønningene

Forrige uke gikk 450 britiske arbeidstakere ved Amazons lagerhus i Tilbury ut i streik. Hovedtemaet i konflikten er lave lønninger, og dersom Amazon ikke hever lønningene vil flere gå ut i streik onsdag, ifølge City A.M.

Den britiske Amazon-streiken startet da selskapet svarte på fagforeningen GMBs lønnsøkningskrav med en lønnsøkning på 0,35 pund pr. time. GMB kunne også informere om «walkouts» ved fem andre lagerhus på fredag, inkludert depotene i rugeley og Chesterfield.

En talsperson i det amerikanske nettforhandlingsfirmaet har sagt at lønningene vil øke dersom en rekke nye krav blir innfridd.

«Startlønnen for Amazon-ansatte vil øke til et minimumsnivå mellom 10,50-11,45 pund pr. time, avhengig av (arbeids)område», sa han, og la til at det gitte estimatet vil være aktuelt for både fulltids- og deltidsansatte.