Ifølge den britiske avisen City AM vil 4 millioner russere sannsynligvis miste jobben som følge sanksjoner fra vesten. Det estimeres at den økonomiske utviklingen i Russland vil synke med om lag 9,5 prosent i år, og at dette vil gå utover arbeidsmarkedet.

Høye priser på olje og gass har gjort opp for mye av de økonomiske konsekvensene fra sanksjonene. Nå ser det imidlertid ut til at russisk energieksport vil synke i de kommende månedene. Dette kommer i hovedsak av at europeiske land ser etter nye energileverandører.

Lavere statlig forbruk

Det skrives at lavere inntekt fra energieksport vil føre til lavere statlig forbruk i Russland, og at de inntektene som kommer inn vil brukes til å hjelpe bankene med å holde hodet over vann og til militæret.

Russland selger allerede oljen sin til rabatert pris, om lag 80 dollar per fat. En studie fra Kyiv School og Economics konkluderte nylig med at Russland har gått glipp av 20 milliarder dollar som følge av den rabaterte oljeprisen.

Den russiske økonomien har også blitt stadig mer avhengig av olje- og gassektoren, da sanksjonene har slått hardt ned på andre bransjer.