Ny fagforeningsbølge i Amazon: Ønsker å bruke toalettet fritt

Ansatte på et Amazon-lager utenfor Albany i den amerikanske delstaten New York har søkt om å få danne fagforening. Det skriver The Verge.

Det jobber omtrent 400 personer ved avdelingen, og for å kunne søke må 30 prosent av arbeiderne stille seg bak forslaget.

Hvis søknaden går gjennom, vil Albany-avdelingen være den fjerde i Amazon som holder et fagforeningvalg. To av tre har så langt blitt nedstemt.

National Labour Relations Board, et byrå som jobber for rettighetene til ansatte i privat sektor, jobber med å sjekke at kravene til søknaden er oppfylt. Det kan ta noen dager, og deretter vil et formelt valg bli arrangert.

– Ingen jobbsikkerhet

De ansatte ber om høyere lønn og tryggere arbeidsforhold, skriver The Washington Post.

– Det er ingen jobbsikkerhet. Det er ingen mulighet til å hvile på en 15-minutters pause. Arbeiderne ønsker å kunne bruke toalettet fritt, sier Heather Goodall, en av hovedpersonene bak initiativet, til avisen.

GIGANT: Amazon er den nest største arbeidsgiveren i privat sektor i USA. PASCAL ROSSIGNOL

Albany-avdelingen ønsker å bli med i Amazon Labor Union, en fagforening som klarte å organisere et Amazon-varehus i Staten Island tidligere i år. Amazon protesterte mot valgresultatet i Staten Island, noe som har forsinket forhandlingsprosessene ved varehuset. Det kan gå måneder eller år før de ansatte får på plass en tariffavtale.

For at fagforeningen i Albany skal bli sertifisert må over halvparten av de 400 ansatte stemme for det.

Jobber mot fagforeninger

Amazon har tidligere uttalt at de ikke tror fagforeningen er det riktige for deres ansatte.

Ifølge The Washington Post skal ledelsen ha lagt ut diverse skriv på lageret de siste ukene der de fraråder folk fra å stemme for fagforeninger.

– Våre ansatte har valget om å gå inn i en fagforening eller ikke, sier talsperson Paul Flaningan i en uttalelse.

– Det har de alltid hatt. Men som et selskap tror ikke vi at fagforeninger er det beste svaret for våre ansatte. Fokuset vårt er på å jobbe direkte med teamet vårt for å fortsette å gjøre Amazon til et flott sted å jobbe.