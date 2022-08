Sist uke sa Apple at ansatte som jobber i og rundt hovedkvarteret i San Fransisco må returnere til kontoret tre dager i uken fra september.

Søndag begynte en underskriftskampanje å sirkulere i «Apple Together», som er en gruppe som ble dannet av ansatte under pandemien. Gruppen krever å fortsette med fleksibelt arbeid, ifølge Financial Times.

Gruppen argumenterer med at de har bevist at de kan utføre «eksepsjonelt arbeid» i løpet av to år med fleksible ordninger. Samtidig mener de at ledelsen ikke respekterer de «mange overbevisende grunnene» til at noen ansatte er «mer glade og produktive» når de jobber mer fleksibelt.

Mister ansatte

– Vi mener at Apple bør oppmuntre, ikke forby, fleksibelt arbeid for å bygge et mer mangfoldig og vellykket selskap, heter det ifølge avisen.

Flere selskaper har den siste tiden mistet ansatte til fordel for selskaper som fortsetter å tilby fleksible kontorløsninger.

I mai forlot Apples direktør for maskinlæring, Ian Goodfellow, selskapet til fordel for Alphabet-eide DeepMind. Årsaken skal ha vært Apples krav om å returnere til kontoret.