Arbeidsledigheten i Russland har aldri vært lavere og skal man tro rekordsysselsettingen virker det som at landet har klart seg godt etter løsrivingen fra vesten.

Den hurtige erstatningen av McDonalds og Starbucks, etter at gigantene forlot landet, kan tyde på at landet er tilbake til «business as usual».

Men bak fasaden er ikke ting helt som de ser ut til.

Seks måneder etter at Russland invaderte Ukraina kan man se til Russlands største bilprodusent for å få et innblikk i landets alvorlige situasjon.

Skjuler arbeidsledigheten

Bilprodusenten Avtovaz startet produksjonen av Lada-merket på nytt i sommer etter at den ble stoppet i mars. Merket har derimot ikke formelt sagt opp noen av sine 42.000 arbeidere, ifølge Reuters.

Majoriteten av de ansatte har derimot vært permittert eller satt i permisjon siden mars. Denne måneden tilbød bilprodusenten flere arbeidere en engangsutbetaling for å slutte.

– Bilsektorens problemer blir maskert av «skjult arbeidsledighet», der arbeidere ikke blir permittert, men i stedet satt på ubestemt permisjon, sa Ruben Enkipolov, professor i økonomi ved Moskvas nye økonomiske skole.

Videre sa han at han forventer at arbeidsledigheten vil stige mot slutten av året, da det blir klart at sanksjonene neppe vil bli opphevet i nær fremtid.

– I Russland pleier ikke økonomiske kriser å produsere massearbeidsledighet på grunn av det russiske arbeidsmarkedets permisjonspraksis, sa han.

3 millioner arbeidsledige

Totalt hadde 236.000 russiske arbeidere enten permisjon eller redusert arbeidstid ved utgangen av juli. De er ikke en del av de tre millionene som er registrert som arbeidsledige i Russland, ifølge Reuters.

Selskaper tar altså ansatte ut i permisjon, noe som utsetter oppsigelser. Blant annet er 14.000 flygeledere, samt ansatte i Ikea og H&M, tatt ut i permisjon eller permitterte. Dette er arbeidere som trolig ikke vil få tilbake jobbene sine som følge av sanksjoner.

EXIT: H&M avvikler virksomheten i Russland, og de ansatte vil nok aldri returnere på jobb. Foto: Dreamstime

Nedgangen i bilindustrien kan også ha svært alvorlige følger for landets arbeidsmarked. I 2020 sysselsatte bransjen 400.000. I tillegg var 4 millioner arbeidere indirekte avhengige av sektoren.

Russlands økonomiminister prøver derimot å berolige befolkningen:

– Jeg tror at til høsten vil vi gå bort fra disse rekordlave tallene, men la oss ikke overdramatisere, situasjonen er under kontroll, sa økonomiminister Maxim Reshetnikov.

Det kan dermed ta tid før vi ser de virkelige tallene fra Russlands arbeidsmarked.