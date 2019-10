DNB fikk endre Beyoncé-låt i ny reklamefilm

Under «Norske Talenter» på TV 2 i kveld lanserer DNB en ny reklamefilm, akkompagnert av Beyoncé-slageren «Run the World», melder Kampanje.

- Vi fikk Beyoncés tillatelse til å ta «Girls» ut av den ikoniske låten «Run the World», for å sette fokus på hvem det er som styrer og eier verden i dag, og hvordan vi kan bli flere sammen om det i fremtiden, sier markeds- og merkevaredirektør i DNB, Aina Lemoen Lunde.

Hun har ikke nøyaktig tall på hvor mye banken betaler for å bruke låten, men forteller til nettstedet at «det ikke er spinnville summer».

– Vi gjør litt mer enn det vi pleier å gjøre når vi betaler for bruk av musikk, men det er innenfor det vi pleier å betale for bruk av musikk i en kommersiell sammenheng, fortsetter Lunde overfor nettstedet.

– Menn eier 80 prosent

Filmen er laget i Madrid, og skildrer en verden av bare menn.

Motivet for filmen er å få kvinner til å investere mer i aksjer, og avslutningen er et budskap om at 80 prosent av aksjeverdiene på Oslo Børs er eid av menn.

– Nå har vi snakket om likelønn lenge, men så lenge kapitalinntektene til menn er så høye vil den reelle makten aldri flytte seg. Dette er noe vi kvinner må forholde oss til og gjøre noe med, sier prosjektleder og konsulent Kristina Skogen i Try til Kampanje.

Reklamebyrået Try står ifølge nettstedet bak filmen og det kreative konseptet, mens Apt, Vizeum og Optimizd har bidratt som samarbeidspartnere.