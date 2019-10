Ny konsernledelse i DNB

DNB har fra i dag av fått ny organisasjonsstruktur og ny konsernledelse, opplyses det i en børsmelding.

Ifølge meldingen er «Corporate Banking» et nytt forretningsområde, som skal gi mer helhetlig betjening av bedriftskundene. Området består av de tidligere forretningsområdene «Bedriftsmarked» og «Storkunder og Internasjonal».

Utviklingsressurser innenfor IT organiseres inn i forretningsområdene for å styrke satsingen på digitale kundeflater. Felles IT-tjenester og ansvar for drift og automatisering legges i det nye støtteområdet «Technology & Services».

Området skal ifølge meldingen også styrke arbeidet med sikkerhet, etterlevelse og stabil drift.

«People» blir et eget støtteområde, med ansvar for utvikling av medarbeidere og effektiv bemanningsstyring.

Den nye konsernledelsen:

Konsernsjef, CEO: Kjerstin Braathen

Konsernfinans, CFO: Ottar Ertzeid

Corporate Banking: Harald Serck-Hanssen

Personmarked: Ingjerd Blekeli Spiten

Wealth Management: Håkon Hansen

Technology & Services: Maria Ervik Løvold

Markets: Alexander Opstad

Risikostyring Konsern: Ida Lerner

Group Compliance: Mirella E. Wassiluk

People: Kari Bech-Moen

Payments & Innovation: Rasmus Figenschou

Communications: Thomas Midteide