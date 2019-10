Morten Ristvedt tar over som leder av storkundeområdet i Nordea etter Thorodd Bakken

– Vi er spesielt stolte over at vi fant den beste kandidaten i teamet vårt i Nordea. Det er en bekreftelse på at vi legger til rette for at medarbeiderne våre kan utvikle seg her, og at vi har store talenter internt i Nordea, sier Mathias Leijon og Michael Zeier, sjefene for C&IB globalt, i en pressemelding.

Ristvedt plukker opp stafettpinnen etter Thorodd Bakken. Sistnevnte ble tidligere i år global leder av Nordea Markets.

Ristvedt har vært ansvarlig for Corporate Banking siden 2013. Før det var han leder av Nordeas filial i London.