Kredittkravene fra bankene lettet litt i tredje kvartal

ESBs utlånsundersøkelse viser at bankenes kredittvilkår for utlån til foretak og husholdninger lettet med to prosent i tredje kvartal.

Det skjer selv om det fortsatt er innrammede bidrag som en følge av risikoen knyttet til de økonomiske utsiktene, som Brexit og handelskrigen mellom Kina og USA.

Den europeiske sentralbankens undersøkelser viser at det fortsatt er stramme rammer for forbrukslån. Etterspørselen for lån holder seg nokså stabil for foretak, mens det fortsatte å øke for bolig- og forbrukslån, melder TDN Direkt.

Mario Draghi er avtroppende sjef for ESB.