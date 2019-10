Nordeas utlån til bedrifter øker

Utlånene fra Nordea til bedrifter økte med 13,1 prosent annualisert i tredje kvartal. Veksten stammer fra både nye og eksisterende kunder. Fra i fjor har utlånet til bedrifter økt med 7,1 prosent.

– Norsk økonomi er i god stand, og vi gjør det godt i det vi må kunne kalle urolige omgivelser. Vi opplever at kundene er mer fremoverlente enn tidligere, med særlig sterk utvikling innen sektorer som sjømat og tjenesteyting, sier Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Norge.

Flere sparer i fond

Nordea opplyser om at sparing i fond øker støtt og stadig. Det ble nettotegnet fondsandeler for 945 millioner kroner i tredje kvartal. Totalt i år er summen 3,26 milliarder kroner. Norske kunders samlede investeringer i Nordeas fond har økt til 154,7 milliarder kroner i løpet av tredje kvartal.

– Det er økt fokus på sparing, og det er gledelig å se at kunder tar grep for å sikre egen privatøkonomisk fremtid. Når det svinger i markedene, er det også et godt råd å holde hodet kaldt og spare jevnt heller enn å forsøke å treffe topper og bunner, sier Storset.

Økning i privatmarkedet

For Nordea økte utlånene til privatpersoner med 5,3 prosent i tredje kvartal. Boliglånsvolumet øker med 21 prosent fra i fjor, hovedsaklig grunnet oppkjøpet av Gjensidige Bank. Nordea fikk 9.300 nye privatkunder i Norge i tredje kvartal.

Nordea har den siste uken gått opp 0,45 prosent på børsen, mens til nå i år er aksjen ned 4,99 prosent.

Les mer om Nordeas kvartalrapport her.

Se hele presentasjonen her.