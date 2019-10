Godt kvartal for Instabank

Instabank fikk et resultat før skatt på 17,7 millioner kroner i tredje kvartal, mot 9,3 millioner kroner for den samme perioden i fjor.

Netto utlånsvolum økte 101 millioner kroner i tredje kvartal. Veksten i Finland utgjorde 155 millioner kroner. Også utlån i Sverige økte med 36 millioner kroner, mens utlån i Norge gikk ned med 90 millioner kroner.

– Det er flott å kunne levere enda et kvartal med et rekordhøyt resultat drevet av en solid volumvekst i Finland, økte marginer og et kontinuerlig fokus på kostnadene, sier banksjef Robert Berg i en kommentar.

Nedgangen i Norge skyldes innføringen av gjeldsregisteret som gir lavere nysalg.

Instabank hadde tap på utlån i tredje kvartal på 17,2 millioner kroner, opp fra 15,7 millioner kroner i forrige kvartal.

