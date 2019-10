Dette forventer analytikerne av SpareBank 1 SR-Bank

Torsdag legger SpareBank 1 SR-Bank frem rapporten for tredje kvartal. I forkant spår syv meglerhus at de vil legge fram et resultat før skatt på 831 millioner kroner, opp fra 794 millioner kroner i samme periode sist år. Anslagene varierer fra 788 millioner kroner til 874 millioner kroner.

Blant de syv analytikerne oppgir tre hold-anbefaling, tre kjøp-anbefaling og en undervekt-anbefaling på aksjen til SpareBank 1 SR-Bank. Gjennomsnittlig kursmål for aksjen er på 106 kroner, melder TDN Direkt

Ned mandag

Utbytteforventningene for 2019 er på 5,17 kroner pr. aksje, deretter 5,32 og 5,47 kroner pr. aksje for 2020 og 2021.

SpareBank 1 SR-Bank har gått opp 16,37 prosent på Oslo Børs til nå i år. Mandag formiddag har aksjen sunket med 0,76 prosent.

Deltagere: Arctic Securities, Autonomous Research, DNB Markets, Keefe Bruyette & Woods, Nordea Markets, Norne Securities, Pareto Securities og Sparebank 1 Markets.