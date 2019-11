SpareBank 1 Søre Sunnmøre med rekordresultat

Banken fikk et resultat før skatt på 153 millioner kroner, opp fra 84 millioner kroner i fjor. Resultat etter skatt ble 130 millioner kroner, sammenlignet med 71,3 millioner samme kvartal sist år.

SpareBank 1 Søre Sunnmøre melder at dette er rekordresultat.

Banken hadde netto renteinntekter på rundt 42,5 millioner kroner, opp fra drøyt 35,4 millioner i 2018.

– Resultatet viser at vi er inne i en god utvikling. Vi ligger godt an til å nå være økonomiske mål for 2019, sier Stig Brautaset, direktør i banken.

Se hele rapporten her.