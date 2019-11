Hevder DNB ble brukt til skatteparadis-overføring

Fiskeselskapet Samherji brukte DNB til å overføre 640 millioner kroner til skatteparadis, samt at tjenestemenn i Namibia ble bestukket, ifølge Stundin.

Fiskeribladet omtalte dette først i Norge. Stundin skal ha fått informasjonen gjennom skattaparadiser og dokumenter som Wikileaks har gjort tilgjengelig. De har samarbeidet med Kveikur og Al Jazeera.

Største fiskeriselskap

Samherji er Islands største fiskeriselskap og eier 40 prosent i norske Nergård. Ifølge Stundin skal Samherji brukt kontoer i DNB for å overføre inntekter fra fiske i Afrika. Penger ble overført til skatteparadiset Marshalløyene fra 2011 til 2018.

– Vi var veldig skuffet over å høre at Jóhannes Stefánsson (sparket i 2016 for uakseptabel oppførsel og vanstyre), en tidligere administrerende direktør for Samherjis virksomhet i Namibia, ser ut til å ha vært involvert i tvilsom forretningspraksis og muligens viklet Samherji inn i aktiviteter som kan være ulovlige», sier Thorsteinn Már Baldvinsson, administrerende direktør i Samherji, på deres nettside.

DNB tar saken alvorlig

DNB skal ha stengt kontoene til skallselskapet Marshall Island i 2018, etter at amerikanske Bank of New York Mellon nektet å la en transaksjon fra Samherji gå gjennom sitt system.

Even Westerveld, kommunikasjonsdirektør i DNB, bekrefter til Fiskeribladet at de stengte kundeforholdet til to selskaper i fjor.

– DNB tar arbeidet mot korrupsjon og hvitvasking på stort alvor og har de siste årene forsterket vår innsats mot økonomisk kriminalitet kraftig. DNB overvåker betalinger gjennom våre systemer og rapporterer årlig over tusen saker med mistenkelige transaksjoner til politiet, sier Westerveld.